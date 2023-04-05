05.04.2023, 15:54
ВИДЕО | Юный гимнаст находится в коме после обрыва троса на репетиции в цирковой школе
ФОТО: Pexels.com
В Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса.
Инцидент произошел в городе Заречный во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний подросток упал на настил с высоты 3 метров. При этом, на полу не было матов. Об этом сообщает телеграм канал „112“.
Сейчас парень находится в медикаментозной коме. У него ушиб мозга, перелом височных костей. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии „Арена“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.