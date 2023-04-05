ВИДЕО | Юный гимнаст находится в коме после обрыва троса на репетиции в цирковой школе

Инцидент произошел в городе Заречный во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний подросток упал на настил с высоты 3 метров. При этом, на полу не было матов. Об этом сообщает телеграм канал „112“.