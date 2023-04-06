Рекорд снова побит! Эстоноземельцы никогда не были так богаты, как сейчас

Если в начале марта мы писали, что новый рекорд составляет 11,198 млрд евро, то последние данные показывают, что на банковских счетах жителей Эстонии11,254 млрд евро. И эта сумма не уменьшается. При этом сбережения нерезидентов выросли с 2,259 млрд евро до 2,290 млрд евро.

В то же время сбережения отечественных предприятий упали с 10,2 млрд до 10,115 млрд долларов. Сбережения иностранных нефинансовых компаний упали с 281 млн до 221 млн.

Итак, просто взглянув на эти цифры, можно сказать, что у частных лиц дела идут хорошо, а компаниям приходится свои сбережения тратить. Правда, свободные деньги на счетах частных лиц распределены очень неравномерно.