„Врач плакал, когда оперировал меня.“ 19-летняя Руслана, потерявшая ногу на войне, заново учится ходить

Руслана Данилкина из Одессы выглядит нежной и хрупкой, ей всего 19 лет, но она необычайно смелая, сильная и терпеливая. Когда Россия вторглась на ее родину, она приняла важное решение. „Я подумала, что нужно что-то сделать для нашей страны, потому что чем нас больше, тем мы сильнее. Я решила пойти добровольцем в армию и сделать все, что в моих силах“, — говорит она. Решение далось нелегко. „Было очень трудно. Я особо не задумывалась о том, к чему это может привести, но с самого начала знала, что последствия могут быть серьезными. В конце концов, я собрала вещи и просто уехала“. Мысль о том, что ее родной город Одесса может остаться под российской оккупацией, казалась и кажется ей неприемлемой.