07.04.2023, 14:05
„Врач плакал, когда оперировал меня.“ 19-летняя Руслана, потерявшая ногу на войне, заново учится ходить
Руслана потеряла на войне ногу, но все еще надеется вернуться на поле боя к своим товарищам.
Как и большинство девушек ее возраста, она могла бы наслаждаться юностью, заниматься любимым видом спорта, учиться в университете, ходить на свидания и возвращаться с любимыми цветами, тюльпанами. Но сейчас цветы приносят ей в больницу. Руслана попала под российский обстрел и тяжело ранена, поэтому ей пришлось ампутировать левую ногу.