Мнение
07.04.2023, 14:05

„Врач плакал, когда оперировал меня.“ 19-летняя Руслана, потерявшая ногу на войне, заново учится ходить

 

Руслана потеряла на войне ногу, но все еще надеется вернуться на поле боя к своим товарищам.

Как и большинство девушек ее возраста, она могла бы наслаждаться юностью, заниматься любимым видом спорта, учиться в университете, ходить на свидания и возвращаться с любимыми цветами, тюльпанами. Но сейчас цветы приносят ей в больницу. Руслана попала под российский обстрел и тяжело ранена, поэтому ей пришлось ампутировать левую ногу.

Руслана Данилкина из Одессы выглядит нежной и хрупкой, ей всего 19 лет, но она необычайно смелая, сильная и терпеливая. Когда Россия вторглась на ее родину, она приняла важное решение. „Я подумала, что нужно что-то сделать для нашей страны, потому что чем нас больше, тем мы сильнее. Я решила пойти добровольцем в армию и сделать все, что в моих силах“, — говорит она. Решение далось нелегко. „Было очень трудно. Я особо не задумывалась о том, к чему это может привести, но с самого начала знала, что последствия могут быть серьезными. В конце концов, я собрала вещи и просто уехала“. Мысль о том, что ее родной город Одесса может остаться под российской оккупацией, казалась и кажется ей неприемлемой.

RusDelfi
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