Скандальный бизнесмен промотал в казино три миллиона евро

Помимо гигантских выплат в казино, Арто Калеви Аутио также снимал со счетов связанных с ним компаний крупные суммы наличных.

Заявление о преступлении поступило от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

При обыске на рабочем месте и в доме Аутио были обнаружены оружие, глушитель и боеприпасы, не зарегистрированные в Эстонии.

В итоге Аутио заключил с Налогово-таможенным департаментом (НТД) соглашение: он признал себя виновным как в налоговом преступлении, так и в незаконном обращении с огнестрельным оружием и большим количество боеприпасов.

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