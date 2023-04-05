НКО „Слава Украине“ спустя месяц все еще не начало ревизию

К настоящему моменту НКО провело переговоры с тремя аудиторскими фирмами и выбрала одну, но договора еще не подписало. Это означает, и ревизия пока не проводилась.

Название фирмы, которую выбрали, тоже не называется. Это будет сделано после подписания договора.

Напомним, что в начале марта совет некоммерческого объединения „Слава Украине“ (MTÜ Slava Ukraini), которое занимается помощью Украине, принял решение организовать проверку в связи с подозрением в нецелевом использовании средств в организации.

С целью уточнения возникших вопросов исполнительному директору НКО было предложено предоставить дополнительную документацию: выявленные в ней данные вызвали сомнения в надежности двух украинских партнеров. Проблема возникла именно на украинской стороне. По данным ERR, подозрения могут касаться проектов, связанных с посылками, собранными в рамках кампании Lootuse jõulud Ukrainas („Рождество надежды“) и отправкой так называемых партизанских машин скорой помощи в Украину. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.