„Возвращение в Сеул“: драма о том, что бывает, если лишить ребенка его биологических родителей

Помимо всего прочего, этот фильм показывает, насколько плохо мы знаем историю. Особенно историю стран, далёких от нас географически. И с со своим-то прошлым, как правило, дела обстоят не очень, а уж, к примеру, с историей Кореи, полагаю, вообще всё неважно.

Из фильма „Возвращение в Сеул“ мы узнаём, что какое-то время назад, до всяких этих экономических тигриных скачков, в Южной Корее сложилась не то традиция, не то даже полуофициальная рекомендация правительства, чтобы некоторые семьи, которые не могли прокормить все свое потомство, добровольно отдавали этих „лишних“ детей на усыновление за границу. Так случилось и с героиней фильма Фредерикой, которая была удочерена французскими родителями и выросла, не слишком помня свои корейские корни.

И вот уже взрослой девушкой она попадает в Южную Корею, по её словам, „случайно“. Она вроде бы собиралась лететь в Токио, но все рейсы туда отменились, и она спонтанно приняла решение слетать на родину предков. Но вовсе не для того, как говорит она сама, чтобы найти своих биологических родителей (данные которых зафиксированы в специальном центре), совсем не для этого. Однако, когда представляется такая возможность, она контактирует с этим центром и посылает запросы.

Отец Фредерики оказывается, по её собственному выражению, „токсичным“ алкоголиком и начинает забрасывать её сообщениями на корейском (которого она не знает) о том, как он жалеет, что в своё время отдал девочку на удочерение. Вторым пунктом своей программы биологический отец Фредерики топит за то, чтобы она выучила корейский и не возвращалась во Францию, на возвращение в которую она поначалу настроена. Мать вообще сначала на запросы не отвечает, а потом пишет, что не желает её видеть.