ИНТЕРВЬЮ | Учитель из Причудья о переводе школ на эстонский язык: „Я могу преподавать на эстонском, но делать этого не буду. Не хочу участвовать в этом театре абсурда“

Поделитесь, пожалуйста, своей позицией в вопросе перевода русскоязычных школ на эстонский язык образования?



Скажем так. Я в общем-то был бы готов поддержать его двумя руками и ногами. Но, понимаете, я имею некоторое отношение к истории. Я привык, что если мы говорим „а“, то должны говорить и „б“. А здесь я этого не вижу. У меня создается ощущение двойных стандартов, как у учителя истории. И это мне не нравится. Этим меня не зацепить и не убедить в том, что это замечательное дело.



Когда я слышу со всех сторон, как это здорово, какие возможности откроются перед русскоязычными, мне хочется сказать: ребята, это как будто машина времени. Я как будто перенесся на 120 лет назад, в начало 20-го века. И точно такими же словами русскоязычные царские чиновники рассказывали эстонцам о том, как замечательна русификация, какое это великолепное дело. И главное, понимаете, возможности открывались. Колоссальные возможности. Эстонцы, получившие образование на русском языке, заполнили образовавшиеся вакансии после уволенных немцев. В пять раз количество эстонских чиновников увеличилось. Но эстонцы не пошли, вы понимаете?



Там же были Аду Грейштейн, Якоб Кыхт, их же много было, которые говорили: „Замечательно, все, сливайтесь с великим русским народом и у вас будет счастье“. Не пошли, понимаете? Я иногда даже думаю, что я как Яан Тыннисон, который был поборником образования на родном языке. У меня такой диалог, как с тогдашним чиновником, один в один с Лукасом и со всеми.



И чиновник мне, Яану Тыниссону, говорит: „Яан Тыниссон, ну какие эстоноязычные школы, ну что ты такое говоришь? Учитесь на русском, на государственном языке, перед вашим народом там возможности откроются...“. Но, понимаете, не пошли эстонцы. Они пошли за Тыниссоном, за Рейваном, за другими. Почему они думают, что русские должны как-то иначе на это смотреть?



Язык - это частичка национальной идентичности, одна из самых главных. Это не религия, как, допустим, у мусульман. Там национальность большой роли не играет. Меня умиляет, когда я слышу: „Вот, если вы приедете во Францию, вы не будете искать русскоязычные школы“. Но там их и нет! Их исторически не было! А здесь у русских школ почти столетняя история. Они были в довоенной эстонской республике. И причем были от начального уровня до гимназического. И это при том, что тогда русскоязычное население было 4% или 5% всего.



Легко отбирать то, чего нет. Вот если нет во Франции школ на арабском, так их просто нет. Но там есть мечети, которых нет в Эстонии. Попробуйте вы закрыть мечеть! Под тем предлогом, что там рассадники, например, радикальных идей. Попробуйте закрыть хоть одну! И вы получите то, что получите.



То есть вы видите в этом противоречие, переписывание истории?



Да, однозначно. Получается такая штука - историю пишет государство-образующий народ. И пишет ее под себя. Если смотреть на русификацию глазами русских конца 19-го века, эстонцы были на обочине истории. Власть была в руках русских, и если их глазами смотреть: эстляндская, лифляндская губерния для русских - это примерно как Ида-Вирумаа для эстонцев сегодня. Местное население не владело государственным языком, но это же непорядок, правильно?