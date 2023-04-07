„Политзечек прессуют и унижают в тюрьмах даже больше, чем остальных“: Саша Сколиченко год под стражей из-за ценников(2)
11 апреля будет ровно год, как в России задержали Сашу Сколиченко — во время одной из акций художница заменила ценники в супермаркете на похожие бумажки с информацией о действиях российской армии в Мариуполе. Именно это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Большое количество политических эмигрантов вынуждено было уехать из страны, многие из них выбрали Эстонию. Саша покинуть Россию не успела. Сейчас за высказывание своей позиции активистке грозит до 10 лет колонии.
„Саша высказалась таким креативным способом. И за это ее сейчас держат в тюрьме“
Саша Скочиленко — петербургская художница и музыкант. С первых дней войны девушка писала пацифистские посты, рисовала миротворческие открытки. И активно выражала свою антивоенную позицию.
Российский политический активист, организатор антивоенных митингов, руководитель таллиннского пространства для интеграции новейших политэмигрантов в эстонское общество Reforum Space Николай Артеменко рассказал RusDelfi, что Сашу знает достаточно давно, больше десяти лет.
„Она всегда была частью оппозиционного движения, оппозиционной тусовки в Петербурге. Когда я руководил движением „Весна“, Саша часто приходила к нам в пространство, — вспоминает Николай. — Она всегда была активным членом гражданского общества и оппозиционной тусовки. Была всегда заметна и видна“.
Николай признается, что уважает поступок, который совершила Саша. „Это тот поступок, который должен был совершить любой здравомыслящий человек, который выступает против войны сейчас. Необязательно в такой форме, как она сделала. Здесь идея в том, чтобы не молчать, когда происходит ужас. У нормального человека не говорить об этом не получается — написать пост в инстаграмм, выйти с плакатом, на митинг, организовать что-либо. И Саша в этом плане получается нормальным обычным человеком. Она пошла по такому пути, — рассказывает Николай. — Конечно, это смелый поступок, потому что, находясь в России и тем более, когда приняты драконовские законы о дискредитации армии, — нужно иметь большую смелость, чтобы пойти на это. О Саше я всегда думал исключительно как о смелой девушке и от нее такого поступка ожидал. Я был уверен, что она однозначно как-то выскажется. Вот она высказалась таким креативным способом. И за это ее сейчас держат в тюрьме“.
„Такого рода арест — показательный. Чтобы и другим было неповадно“
Сейчас активистке инкриминируют статью 207.3 „Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий“. Саше вменяется часть 2 пункт „д“ этой статьи — мотивы „политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды“ либо мотивы „ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы“. Эта часть предусматривает наказание до 10 лет колонии.
Николай считает, что такого рода арест — показательный. „Чтобы и другим было неповадно выступать с подобными акциями. Это очень важно донести в первую очередь до европейской публики, потому что очень часто именно в Европе думают: „Почему люди не выходят, не протестуют, не свергают Путина?“ Потому что человек сделал безобидный перфоманс в магазине, и теперь ему грозит огромный срок за дискредитацию армии. Ничто так не дискредитирует российскую армию, как подобные сроки. Это уже гипертрофированный сюрреализм, который нельзя описать нормальными словами. Как можно дискредитировать армию тем, что ты выступаешь против войны?“ — комментирует Николай и отмечает, что всегда пытается максимально широко доносить до общественности тот факт, что в России большое количество политических заключенных.
„Есть Саша. Есть Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный и многие многие другие. Буквально на днях в тюрьму попал мой соратник Дмитрий Скурихин, который просто сфотографировался с плакатом „Прости, Украина!“, и сейчас ему тоже грозит огромный срок за дискредитацию армии. И таких людей в России очень много. Тех, кто кто сидит за свои убеждения, за то, что они просто не смогли промолчать. Эти люди не смогли молчать, и они заслуживают уважения. Они — лучшие люди страны, — отмечает Николай. — Я желаю им скорее освободиться от лап путинского режима“.
Под стражей, потому что суд счел, что может скрыться от следствия
В качестве меры пресечения для Саши Сколиченко суд избрал заключение под стражу — несмотря на то, что защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, предоставила в качестве альтернативы личные поручительства и документы на квартиру, где Саша могла бы находиться под домашним арестом. Но суд счел, что, поскольку у Саши есть родственники и друзья за границей, она может скрыться от следствия.
С тех пор суд неизменно продлевал Сашин арест, игнорируя ненасильственный характер ее „преступления“ и серьезнейшие проблемы со здоровьем, которые возникли у нее из-за нахождения в СИЗО. Саша страдает от целиакии — генетической непереносимости глютена. В СИЗО практически невозможно соблюдать жесткую диету, необходимую при этом заболевании, что может вызвать серьезные осложнения вплоть до онкологических. Сашу до сих пор не могут обеспечить безопасным для нее питанием, из-за чего она постоянно испытывает тошноту, диарею и боли в животе. Со временем боли стали настолько сильными, что не дают ей спать.
Кроме того, обострились Сашины проблемы с сердцем, о которых она не вспоминала с подросткового возраста: теперь у нее проявляется сильная аритмия, и ее сердце время от времени останавливается. Она начала испытывать одышку и сильные боли в сердце, врачи обнаружили там сильный шум. В июле независимая экспертка поставила Саше два предварительных диагноза: инфекционный эндокардит и (или) отрыв створки митрального клапана. Оба диагноза крайне опасны и могут привести к смерти. Подтвердить или опровергнуть их могут только исследования, провести которые в СИЗО невозможно. Инфекционный эндокардит мог развиться у Саши из-за некачественного лечения в СИЗО. Еще в первых числах мая Саше удалили беспокоивший ее зуб мудрости — но не зашили рану после операции (в СИЗО нет шовного материала) и не давали достаточно обезболивающих и противовоспалительных средств. Так в ее организм могла попасть инфекция. Необходимые исследования начали проводить только в конце ноября.
У Саши — циклотимия. Это подтип биполярного аффективного расстройства, для которого характерна резкая смена настроения и тяжелые депрессивные симптомы. Стресс от нахождения в СИЗО уже спровоцировал ухудшение ее психологического состояния — врач психиатр диагностировал у Саши посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, за это время Саша подверглась сексуализированному насилию со стороны сотрудницы ФСИН и травле со стороны сокамерниц, которые оскорбляли ее, запрещали ей есть и заставляли ее ежедневно перестирывать всю свою одежду. Во время задержания к ней применяли силу и угрожали ей сексуализированным насилием. В поддержку Александры выступили врачи-психиатры, психотерапевты и специалисты в сфере психического здоровья. Петицию за изменение меры пресечения на данный момент подписали уже более 150 тысяч человек.
„Это не значит, что люди в России перестанут выражать свой протест“
„На конец декабря 2022 за антивоенные взгляды в РФ административку получили около 8500 женщин (45%). 79 женщин сейчас в производстве уголовок (21%). Путин — диктатор, который будет пытаться подавить любое несогласие. Он отправляет уголовников из тюрем умирать на войну, а туда сажает несогласных, — рассказывает RusDelfi координаторка Таллиннской ячейки Феминисткого антивоенного сопротивления Александра. — Но это не значит, что люди в России перестанут выражать свой протест. Саша сидит за очень остроумный антивоенный перфоманс, у нее сейчас проблемы со здоровьем, политзечек прессуют и унижают в тюрьмах даже больше, чем остальных, нарушают их права, если мы вообще можем говорить о таких иллюзорных вещах как „права человека“ в путинской России. Я надеюсь, что ей хватит сил и поддержки пройти через это“.
Члены Феминистского антивоенного сопротивления в Таллинне хотят организовать выставку про женщин в России, столкнувшихся с насилием со стороны государства за антивоенную позицию. В том числе и про Сашу Сколиченко. Сейчас выставка на стадии планирования. Организаторы в поисках места и ресурсов.