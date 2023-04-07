„Политзечек прессуют и унижают в тюрьмах даже больше, чем остальных“: Саша Сколиченко год под стражей из-за ценников

„Саша высказалась таким креативным способом. И за это ее сейчас держат в тюрьме“

Саша Скочиленко — петербургская художница и музыкант. С первых дней войны девушка писала пацифистские посты, рисовала миротворческие открытки. И активно выражала свою антивоенную позицию.

Российский политический активист, организатор антивоенных митингов, руководитель таллиннского пространства для интеграции новейших политэмигрантов в эстонское общество Reforum Space Николай Артеменко рассказал RusDelfi, что Сашу знает достаточно давно, больше десяти лет.

„Она всегда была частью оппозиционного движения, оппозиционной тусовки в Петербурге. Когда я руководил движением „Весна“, Саша часто приходила к нам в пространство, — вспоминает Николай. — Она всегда была активным членом гражданского общества и оппозиционной тусовки. Была всегда заметна и видна“.

Николай признается, что уважает поступок, который совершила Саша. „Это тот поступок, который должен был совершить любой здравомыслящий человек, который выступает против войны сейчас. Необязательно в такой форме, как она сделала. Здесь идея в том, чтобы не молчать, когда происходит ужас. У нормального человека не говорить об этом не получается — написать пост в инстаграмм, выйти с плакатом, на митинг, организовать что-либо. И Саша в этом плане получается нормальным обычным человеком. Она пошла по такому пути, — рассказывает Николай. — Конечно, это смелый поступок, потому что, находясь в России и тем более, когда приняты драконовские законы о дискредитации армии, — нужно иметь большую смелость, чтобы пойти на это. О Саше я всегда думал исключительно как о смелой девушке и от нее такого поступка ожидал. Я был уверен, что она однозначно как-то выскажется. Вот она высказалась таким креативным способом. И за это ее сейчас держат в тюрьме“.

„Такого рода арест — показательный. Чтобы и другим было неповадно“