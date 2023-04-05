Убийство „военкора“. Российские партизаны взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Заявление „питерской колонны НРА“ опубликовал телеграм-канал „Роспартизан“, его также распространил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине.

„Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб“, — заявили в организации.

Там подчеркнули, что акция не была направлена против мирных граждан, а „все пострадавшие входят в число активных сторонников войны“. Представители организации также призвали российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по этому делу, и „другим невинным людям“.

В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что за убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи стоит „Национальная республиканская армия“. До его заявления упоминаний об этой организации в интернете не было. Тогда Пономарев не смог привести убедительных доказательств причастности „Национальной республиканской армии“ к преступлению. 2 апреля, в день гибели Владлена Татарского, бывший депутат намекнул в СМИ, что знает убийц „военкора“, но пока ожидает „официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.