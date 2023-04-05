Андрей Зевакин спас от банкротства клуб по мини-футболу

Проблемы у „Вулвз“, играющего в высшей лиге по мини-футболу, начались в начале этого сезона, когда было объявлено, что клуб вскоре может прекратить свою деятельность из-за потери основного спонсора.

„По сути, в течение дня мы потеряли решающие для нас деньги, а это значит, что если мы где-то к апрелю чудесным образом не найдем новые средства, наш клуб, насчитывающий более 200 игроков, должен будет прекратить свою деятельность“, — написали „Вулвз“ в начале марта.

Однако в последнем посте в Facebook „Вулвз“ объявили, что нашли новых сторонников, а главным спонсором клуба выступит международная игорная компания Unibet.

„Сотрудничество стало возможным во многом благодаря нашему основателю Андрею Зевакину, который сразу же бросился на помощь в трудную минуту и ​​пустил в ход свои связи“, — заявили „Вулвз“.

„Вулвз“ из Йыгева является участником высшей лиги по мини-футболу с 2021 года. Кроме того, их футбольная команда играет в третьей лиге, а дочерний таллинский клуб „Вулвз“ - в четвертой лиге.

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