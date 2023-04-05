05.04.2023, 10:05
Женская сборная Эстонии по хоккею потерпела на ЧМ второе поражение
ФОТО: Eesti Hoki
Женская сборная Эстонии по хоккею на чемпионате мира (третий дивизион, группа А) в Брашове (Румыния) проиграла Болгарии - 2:6 (1:2, 1:3, 0:1).
На данный момент лидируют сборные Литвы и Гонконга, набравшие по 6 очков. У Украины и Болгарии по три очка, Эстония и Румыния пока очков не набрали.
В среду у „ласточек“ выходной. В четверг эстонская сборная встретится с командой Украины.
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