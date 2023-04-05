ЧП и криминал
05.04.2023, 09:46

Россиянина, напавшего с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне, нашел Интерпол

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Скрин
Скрин
ФОТО: личный архив

Мужчину задержали в Москве спустя 10 лет, сообщает телеграм-канал 112.

Эрнест Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне. Россиянина приговорили к 4 годам лишения свободы, но ему удалось скрыться от следствия, и с 2013 года он находился в бегах. По запросу Эстонии Эрнест был объявлен в международный розыск.

Накануне преступника задержали в центре Москвы, сейчас с ним работают полицейские.

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