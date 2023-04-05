Россиянина, напавшего с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне, нашел Интерпол

Эрнест Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне. Россиянина приговорили к 4 годам лишения свободы, но ему удалось скрыться от следствия, и с 2013 года он находился в бегах. По запросу Эстонии Эрнест был объявлен в международный розыск.