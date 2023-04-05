05.04.2023, 09:46
Россиянина, напавшего с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне, нашел Интерпол(15)
ФОТО: личный архив
Мужчину задержали в Москве спустя 10 лет, сообщает телеграм-канал 112.
Эрнест Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллинне. Россиянина приговорили к 4 годам лишения свободы, но ему удалось скрыться от следствия, и с 2013 года он находился в бегах. По запросу Эстонии Эрнест был объявлен в международный розыск.
Накануне преступника задержали в центре Москвы, сейчас с ним работают полицейские.
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