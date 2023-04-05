Эстония запретила доступ к сайтам, где люди продолжали смотреть российские каналы(91)
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) оповестил поставщиков интернет-услуг о 53 доменах, с помощью которых можно просматривать в ЕС российские телеканалы, попадающие под санкции.
„Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу Государственной канцелярии, упоминание российских каналов как важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие — с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите инфопространства Эстонии была эффективной“, — сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.
Для защиты инфопространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония к настоящему моменту ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу.
TTJA продолжит отслеживать телеканалы и интернет-страницы. Также ведомство продолжит информировать поставщиков телекоммуникационных услуги о телеканалах и сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить в связи с международными санкциями.
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В Эстонии зрителю по-прежнему доступен разнообразный русскоязычный медиаконтент. Например, департамент выдал разрешение на деятельность следующих русскоязычных каналов: „Канал 7“, „Канал 7+“, „Кино 7“, „Орсент ТВ“, „ОTV“, „Семейка“, „Super Baltic“, „Super Plus“, „3+ Эстония“. Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) также имеет собственный русскоязычный канал „ETV+“.
Список доменов, которые были запрещены на этот раз:
sweet-tv.net
rutv.work
rutv.monster
tverkran.net
rutv.pw
teleon.tv
sezon.tv
tv-only.online
ottv.xyz
on24tv.ru
televizorus.online
livehdtv.net
serialrus.tv
live-tv-channels.org
awtv.ru
2tv.one
galam-tv.com
viaway.com
smotreshka.tv
bgtrk.ru
sputnik24.tv
tv159.top
tv38.top
kino24.online
vsevtv.com
telegoo.cc
serial2go.com
allmake.net
ficus.tv
online-red.online
livetvcentral.com
tv124.top
tv96.top
tvrf.city
glaz-tv.net
tv2free.ru
federalnoe.tv
mediabay.tv
ontvtime.online
gipnomag.ru
tv-100.com
tas-ix.tv
ictv.cc
1tv.live
icanlive.tv
smotret-tv.live
naoblake.com
kinorai.org
rus24tv.net
uztv.top
uzbektv.net
ru1.su
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