Вадим Белобровцев покидает пост вице-мэра и уходит в Рийгикогу

„Иногда в жизни каждого из нас наступает момент, когда нужно принимать большие и непростые решения. В моей работе подобное случается нередко, но данный случай стоит особняком: второй раз с 2019 года я должен решить, оставаться в городе или идти в парламент, мандат на работу в котором я получил от более чем 3200 избирателей“, - написал Белобровцев.

Выбор, по его словам, дался нелегко: „Четыре года назад я решил остаться на посту вице-мэра: к тому времени я проработал в этой должности меньше полутора лет, поэтому многое только начиналось, и я посчитал неправильным бросать все на столь раннем этапе и уходить в парламент. Думаю, это было верное решение, о чем говорит и значительный рост числа моих избирателей за последние четыре года. За это время в городе было сделано немало, и теперь, как мне кажется, я могу оглядываться на этот период со спокойной душой, а то и с определенным чувством удовлетворения за проделанную работу. Надеюсь, так кажется не только мне“.

„На сегодня я проработал вице-мэром почти пять с половиной лет, а общий стаж моей работы в городе – около девяти лет. Время действительно бежит незаметно... Получается, что среди действующих вице-мэров столицы у меня самый длительный стаж. И я решил, что для меня настало время перемен. Я отправляюсь работать в Рийгикогу“.

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