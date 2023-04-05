В столкновении двух автомобилей пострадали сразу пять человек

В 7.46 55-летний мужчина за рулем Ford Ranger из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением на 4-м километре дороги Выру-Ряпина в волости Выру, отклонился влево и столкнулся с встречным автомобилем Opel Insignia, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Пятерых пострадавших доставили в больницу.

В 9.08 на ул. Хааберсти в Таллинне 33-летний мужчина на автомобиле Toyota Prius столкнулся с BMW 535D, за рулем которого находился 26-летний мужчина, затормозивший впереди. Водителя BMW и пассажирку Toyota, 33-летнюю женщину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:04 47-летний мужчина сбил на Honda CR-V13-летнего мальчика, который вышел на дорогу из-за припаркованного автомобиля на улице Паэ в Таллинне. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:20 на Кохтла-Ярве на улице Эхитаяте автомобиль Volkswagen Golf Plus, которым управлял 52-летний мужчина, свернул на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania R 440, которым управлял 63-летний мужчина. Водитель Volkswagen был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 20:25 39-летний мужчина съехал на мотоцикле Yamaha RZ6-N с дороги на улице Палласти в Таллинне, сбив 26-летнюю женщину, идущую по тротуару. Мотоциклиста и пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:36 на перекрестке улиц Рийа и Ваксали в Тарту 56-летний мужчина при повороте налево на Nissan Leaf, сбил 65-летним мужчину, переходившего дорогу на зеленый свет на пешеходном переходе. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.

В административном районе Лыунаской префектуры был угнан серый Volkswagen Passat 2006 года выпуска с номером 098TMJ. Сообщений о найденных автомобилях не поступало.

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