Арестован экс-президент США Дональд Трамп

Ожидается, что вскоре у бывшего президента возьмут отпечатки пальцев, после чего его доставят в зал суда. Телеканал отмечает, что, вероятно, после задержания на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов, сообщает Meduza.

30 марта Большое жюри округа Манхэттен проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. По данным американских СМИ, всего бывшему президенту могут предъявить более трех десятков обвинений, касающихся фальсификации деловой документации.

Известно, что один из пунктов обвинения касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

Как отмечали американские СМИ, Трамп стал первым в истории США бывшим или действующим президентом, которому предъявят уголовное обвинение.