Эстонец попал в список самых богатых людей мира

В целом состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов долларов меньше, чем в марте 2022 года, когда оно составляло 12,7 триллиона долларов.

Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который упал первого места на второе после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter снизило стоимость акций Tesla. Возглавил список самых богатых людей мира Бернар Арно, глава гиганта предметов роскоши LVMH. Впервые в рейтинге лидирует гражданин Франции.

Наибольшим количеством миллиардеров могут по-прежнему похвастать Соединенные Штаты: 735 участников списка, чье состояние сообща оценивается в 4,5 триллиона долларов. Китай (включая Гонконг и Макао) остается вторым -- с 562 миллиардерами и суммой в 2 триллиона долларов, за ним следует Индия со 169 миллиардерами и суммой 675 миллиардов долларов.

Для расчета чистых активов Forbes использовал цены акций и обменные курсы на 10 марта 2023 года. Ниже приводим Топ-10 из списка миллиардеров мира. За тем, как 2640 миллиардеров обновляют свой капитал, можно наблюдать ежедневно в рейтинге миллиардеров в режиме реального времени.

В список богатейших людей попал и один эстонец, сооснователь британского сервиса международных переводов Wise Кристо Каэрманн (2133 позиция). Первый раз Кяэрманн попал в списки Forbes в 2021 году после выхода стартапа на Лондонскую фондовую биржу.