Из-за роста стоимости жизни жители Эстонии продолжают сокращать расходы

„С прошлого года мы уже трижды спрашивали жителей стран Балтии, какие именно расходы они ограничили за последний месяц, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. К сожалению, оказывается, что высокие расходы все еще тревожат людей, и даже сейчас некоторые вынуждены ограничивать определенные траты“, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Первое, от чего отказываются ради экономии – это походы в рестораны и заказ готовой еды на дом. В прошлом месяце именно так ограничили свои расходы 42% жителей Эстонии. В начале января ответивших так респондентов было 50%, а в октябре – 45%. Далее чаще всего люди отказывались от расходов на культуру и развлечения вне дома. Это пришлось сделать 30% жителей Эстонии.

„Тот факт, что людям по-прежнему приходится отказываться от различных расходов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Во-вторых, это также может демонстрировать, что люди недостаточно тщательно подходят к составлению своего бюджета“, - пояснила Хакиайнен.

Она добавила, что именно составление бюджета является одной из основ финансовой грамотности и поможет избежать ситуаций, когда через несколько месяцев после повышения цен все равно окажется, что нужно начать ограничивать расходы, хотя поначалу казалось, что в этом нет необходимости. „Правильное составленный бюджет заранее показывает, существует ли риск несоответствия доходов и расходов. Вы должны учесть это и постараться избежать ситуации, когда вдруг выясняется, что вы вообще не в состоянии тратить хоть сколько-то, чтобы суметь оплатить, скажем, счет за отопление“, - отметила Хакиайнен.