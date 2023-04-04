Скандальное поведение на турнире в Каунасе: был сорван украинский флаг

Литовская федерация бокса (ЛФБ) вместе с Каунасской федерацией бокса официально заявили, что такие действия технического делегата Европейской федерации бокса, вероятно, были намеренными. ЛФБ первой в Литве заявила, что не будет участвовать в состязаниях и чемпионатах, где будут участвовать боксеры из России и Беларуси.

Это вызвало шум в Международной федерации бокса. Вероятно, Виорел был назначен техническим делегатом на турник в Каунасе неслучайно, а для того, чтобы внести напряжение и разжечь агрессию в отношении Украины, где идет война.

Напряжение чувствовалось на протяжении всего турнира.

31 марта Виорел во время полуфинала подошел к своим соотечественникам, поддерживавшим казахского спортсмена, и попросил опустить флаг Казахстана, который они держали. В тот же день он выступил против участия боксеров из Армении в турнире. После долгих переговоров двоим спортсменам разрешили участвовать в турнире, а одному - нет. Эти армянские спортсмены связаны с Армянской федерацией бокса, которая выступила против войны в Украине и за отстранение россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

В турнире им. А.Шоцикаса участвовали 16 украинских спортсменов. 13 из них получили награды (6 золотых медалей, 2 серебряных и 5 бронзовых).

Большинство украинских спортсменов поднимались на пьедестал с флагами, но Виорел стянул флаг с плеч Заморилы. Провокация была совершена, когда никто не мог дать отпор Виорелу.

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