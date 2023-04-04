Военный дневник
04.04.2023, 21:57

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (405-й день) | Финляндия вступила в НАТО. Россияне не смогут покупать недвижимость в Литве

 
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
ФОТО: Andriy Andriyenko | AP/Scanpix

Подводим итоги 403-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал расширение альянса. Вступление Финляндии в НАТО является „победой для трансатлантической безопасности“, заявил глава правительства ФРГ. Берлин полностью поддерживает и ожидаемое вступление Швеции в альянс, добавил Шольц.

  • Белорусские военные пройдут в РФ обучение работе на „Искандер-М“. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер-М“ ракетных войск Вооруженных сил Беларуси отправились в Россию для практической подготовки, сообщило Минобороны республики.

  • Дарье Треповой, задержанной в Санкт-Петербурге в связи с гибелью российского „военкора“ Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) при взрыве в кафе, официально предъявлены обвинения, сообщил Следственный комитет РФ. 26-летней девушке вменяют в вину теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Дарью Трепову арестовали на два месяца

  • Вступление Финляндии в НАТО является историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. „Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину уменьшить НАТО, - сказал он журналистам в Брюсселе. - Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса“. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет „очередным обострением ситуации“, а также „посягательством на нашу безопасность и национальные интересы РФ“, в связи с чем Москва будет принимать „контрмеры“. На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил - такими, которые „посчитает необходимыми“ российская сторона.

  • Сейм Литвы проголосовал за введение запрета на приобретение недвижимости в стране россиянами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. Запрет, который будет действовать до 2024 года, не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в Литве. Парламент также приостановил выдачу новых виз гражданам РФ и Беларуси. „Подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают никаких мер, чтобы остановить агрессию режима своей страны, поэтому они разделяют ответственность“, - заявила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя законопроект в парламенте в марте.

  • Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода „Северный поток“, контролируемого Россией, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва „рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения“ из-за военной помощи, оказываемой Украине. По его словам, „Евросоюз потерял Россию“ и „сам в этом виноват“. „Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности“, - заявил российский министр в интервью „Аргументам и фактам“.

Источник: DW

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