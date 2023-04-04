ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (405-й день) | Финляндия вступила в НАТО. Россияне не смогут покупать недвижимость в Литве

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал расширение альянса. Вступление Финляндии в НАТО является „победой для трансатлантической безопасности“, заявил глава правительства ФРГ. Берлин полностью поддерживает и ожидаемое вступление Швеции в альянс, добавил Шольц.

Белорусские военные пройдут в РФ обучение работе на „Искандер-М“. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер-М“ ракетных войск Вооруженных сил Беларуси отправились в Россию для практической подготовки, сообщило Минобороны республики.

Дарье Треповой, задержанной в Санкт-Петербурге в связи с гибелью российского „военкора“ Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) при взрыве в кафе, официально предъявлены обвинения, сообщил Следственный комитет РФ. 26-летней девушке вменяют в вину теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Дарью Трепову арестовали на два месяца

Вступление Финляндии в НАТО является историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. „Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину уменьшить НАТО, - сказал он журналистам в Брюсселе. - Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса“. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет „очередным обострением ситуации“, а также „посягательством на нашу безопасность и национальные интересы РФ“, в связи с чем Москва будет принимать „контрмеры“. На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил - такими, которые „посчитает необходимыми“ российская сторона.

Сейм Литвы проголосовал за введение запрета на приобретение недвижимости в стране россиянами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. Запрет, который будет действовать до 2024 года, не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в Литве. Парламент также приостановил выдачу новых виз гражданам РФ и Беларуси. „Подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают никаких мер, чтобы остановить агрессию режима своей страны, поэтому они разделяют ответственность“, - заявила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя законопроект в парламенте в марте.

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода „Северный поток“, контролируемого Россией, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии