ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (405-й день) | Финляндия вступила в НАТО. Россияне не смогут покупать недвижимость в Литве
Подводим итоги 403-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал расширение альянса. Вступление Финляндии в НАТО является „победой для трансатлантической безопасности“, заявил глава правительства ФРГ. Берлин полностью поддерживает и ожидаемое вступление Швеции в альянс, добавил Шольц.
Белорусские военные пройдут в РФ обучение работе на „Искандер-М“. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер-М“ ракетных войск Вооруженных сил Беларуси отправились в Россию для практической подготовки, сообщило Минобороны республики.
Дарье Треповой, задержанной в Санкт-Петербурге в связи с гибелью российского „военкора“ Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) при взрыве в кафе, официально предъявлены обвинения, сообщил Следственный комитет РФ. 26-летней девушке вменяют в вину теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Дарью Трепову арестовали на два месяца
Вступление Финляндии в НАТО является историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. „Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину уменьшить НАТО, - сказал он журналистам в Брюсселе. - Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса“. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет „очередным обострением ситуации“, а также „посягательством на нашу безопасность и национальные интересы РФ“, в связи с чем Москва будет принимать „контрмеры“. На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил - такими, которые „посчитает необходимыми“ российская сторона.
Сейм Литвы проголосовал за введение запрета на приобретение недвижимости в стране россиянами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. Запрет, который будет действовать до 2024 года, не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в Литве. Парламент также приостановил выдачу новых виз гражданам РФ и Беларуси. „Подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают никаких мер, чтобы остановить агрессию режима своей страны, поэтому они разделяют ответственность“, - заявила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя законопроект в парламенте в марте.
Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода „Северный поток“, контролируемого Россией, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва „рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения“ из-за военной помощи, оказываемой Украине. По его словам, „Евросоюз потерял Россию“ и „сам в этом виноват“. „Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности“, - заявил российский министр в интервью „Аргументам и фактам“.
Источник: DW