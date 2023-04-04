Не секрет, что у Путина есть дети, которых он почему-то называет „эти женщины“: бывший работник ФСО рассказал о своей службе

Вы видели Путина вживую? Насколько его манеры отличаются от того, что мы видим по телевизору?

Все, что в телевизоре показывают - манера поведения, внешняя картинка - все то же самое. Никаких искажений нет, все как в телевизоре. Мы работам, в основном, на официальных мероприятиях, в других ситуациях я не присутствовал.

В коллективах обычно обсуждают своего начальника. В ФСО также? Обсуждают президента?

Назывют „шефом“, всячески боготворят. Только в этом плане обсуждают.

Пользуется ли Владимир Путин интернетом? Насколько он в вакууме? Читает ли он какие-нибудь газеты?

Он не пользуется мобильным. За все годы службы я его с ним не видел. В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами едет еще один человек дополнительный, который занимается вопросами интернета. С Путиным же этот сотрудник не нужен. Он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. Информацию он получает только он людей, которые непосредственно близки. То есть, он своего рода, живет в неком информационном вакууме.

Есть ли у Путина родственники, о которых известно ФСО?

Для многих людей не секрет, что у Путина есть дети, которых он почему-то называет „эти женщины“ , но я не могу подтвердить какую-то информацию. Но в разговорах с сотрудниками это проскальзывает.

Почему Путин до сих пор соблюдает карантин? Может, он болен и поэтому боится подцепить еще и коронавирус?

Если у него и есть какие-то проблемы со здоровьем, то только ввиду возраста. Наверное, они есть. Но ничего сверхкриичного.

До 2020 года он очень часто ездим в командировки. Потом как сел в бункер - одна-три командировка в год. А до этого - много командировок было, мы по две недели в месяц могли находиться не дома, не в Москве.

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