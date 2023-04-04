Не секрет, что у Путина есть дети, которых он почему-то называет „эти женщины“: бывший работник ФСО рассказал о своей службе
Экс-капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов рассказал в эфире канала „Ходорковский LIVE“ о своем опыте работы на президента РФ Владимира Путина.
Вы видели Путина вживую? Насколько его манеры отличаются от того, что мы видим по телевизору?
Все, что в телевизоре показывают - манера поведения, внешняя картинка - все то же самое. Никаких искажений нет, все как в телевизоре. Мы работам, в основном, на официальных мероприятиях, в других ситуациях я не присутствовал.
В коллективах обычно обсуждают своего начальника. В ФСО также? Обсуждают президента?
Назывют „шефом“, всячески боготворят. Только в этом плане обсуждают.
Пользуется ли Владимир Путин интернетом? Насколько он в вакууме? Читает ли он какие-нибудь газеты?
Он не пользуется мобильным. За все годы службы я его с ним не видел. В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами едет еще один человек дополнительный, который занимается вопросами интернета. С Путиным же этот сотрудник не нужен. Он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. Информацию он получает только он людей, которые непосредственно близки. То есть, он своего рода, живет в неком информационном вакууме.
Есть ли у Путина родственники, о которых известно ФСО?
Для многих людей не секрет, что у Путина есть дети, которых он почему-то называет „эти женщины“ , но я не могу подтвердить какую-то информацию. Но в разговорах с сотрудниками это проскальзывает.
Почему Путин до сих пор соблюдает карантин? Может, он болен и поэтому боится подцепить еще и коронавирус?
Если у него и есть какие-то проблемы со здоровьем, то только ввиду возраста. Наверное, они есть. Но ничего сверхкриичного.
До 2020 года он очень часто ездим в командировки. Потом как сел в бункер - одна-три командировка в год. А до этого - много командировок было, мы по две недели в месяц могли находиться не дома, не в Москве.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.