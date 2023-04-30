Пикантные фотографии стали причиной первого в Эстонии громкого судебного процесса о порнографии

Поздравительная открытка, отправленная директором эстонских судов Эларом Удамом его коллегам-женщинам в Международный женский день, вызвала бурю в Харьюском уездном суде. На открытке красовалась стилизованная скульптура фаллоса и вульвы работы Жоана Миро под названием „Женщина и птица“. Хотя это произведение искусства не беспокоит жителей Барселоны уже в течение 40 лет, сотрудники суда сочли, что изображение унижает достоинство женщин.

Помогите, испорченная молодежь!

Полицейский постовой, дежуривший у Балтийского вокзала, уже давно заметил, что у книжной лавки всегда оживленно толпится народ. Рассматривать журналы особенно любили школьники: они слетались туда как мухи на мед. Страж порядка подошел поближе, и глаза у него на лоб полезли — с обложек журналов на него смотрели обнаженные женщины. Порнография! Испорченная молодежь! Нравственность в опасности!