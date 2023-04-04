Вам звонит полиция или это мошенники? Никогда и никому не называйте свои пин-коды!(3)
За три месяца текущего года мошенники выманили у людей более 1,5 миллионов евро. Больше всего денег люди теряют, делая инвестиции или предоставляя свои личные данные и ПИН-коды во время телефонного разговора с мошенниками.
По словам начальника криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ситуация вызывает беспокойство, так как люди все чаще из-за мошенников теряют почти все свои деньги. „С начала этого года мошенники стали очень активными и пользуются все более сложными приемами, чтобы выманивать у людей деньги. Однако обмана можно избежать и не стать жертвой мошенничества - не следует передавать свои пароли от Smart-ID, Mobiili-ID и ID-карты, а также не вводить их по просьбе кого бы то ни было. Напоминаю, что PIN2 - это электронная подпись, и ввести PIN2 означает то же самое, что и проставить подпись на бумаге,“ сказал полицейский.
За три месяца жертвами телефонных мошенников стали 143 человека, понесенный ими ущерб составляет около 776 000 евро. Мошенники находят разные предлоги для звонка: звонят якобы из департамента миграции, из банка, из полиции, чтобы получить личные данные и ПИН-коды людей, с помощью которых мошенники, к сожалению, получают и полный доступ к банковским счетам. Тамбре сказал, что мошенники, говорящие преимущественно на русском языке, звонят как с зарубежных номеров, так и со сгенерированных в цифровой среде номеров, когда на телефоне принимающего звонок высвечивается название или номер какого-нибудь учреждения. „Часто звонок якобы перенаправляется в другое учреждение, но на самом деле поступает очередному мошеннику. Я рекомендую прерывать такие звонки и блокировать номера.“
Самые крупные суммы люди теряют при инвестировании, например, в марте в полицию обратился 54-летний житель Таллинна, который в Интернете увидел рекламу инвестиций. Он прошел по приведенной в рекламе ссылке и ввел на открывшемся веб-сайте свои данные. Через некоторое время ему поступил звонок от якобы консультанта по инвестициям, говорившего на русском языке, который помог ему разобраться с торговой площадкой и внесением первичного взноса. Потерпевший внес на торговую площадку 20 480 евро, однако вскоре понял, что полученную якобы прибыль, а также инвестированные деньги снять уже не может.
„Интернет никогда не был безопасным, не является таковым и в настоящее время, и не будет в будущем. Вначале все действительно кажется реальным, и люди видят на веб-странице, как инвестированные средства приносят якобы большую прибыль, однако на самом деле это иллюзия, которую мошенники воспроизводят на фейковой веб-странице,“ описал Тамбре.
В этом году жертвами инвестиционных мошенников стали 67 человек, понесенный ими ущерб составляет около 731 000 евро. Полицейский констатирует, что инвестирование - хорошая возможность дополнительного заработка, но она, безусловно, не лишена рисков. „Если кто-то посторонний или случайный знакомый предложит хорошую возможность инвестирования или совет, откажитесь, потому что это обман. Я рекомендую начинать инвестировать с своем банке, и, конечно же, для начала следует ознакомиться с литературой по этой теме, где можно получить знания, необходимые начинающему инвестору,“ сказал в заключение Тамбре.