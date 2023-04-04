Центристам угрожает раскол, идет борьба за миллионы. Почему Кылварт не создаст новую партию для русских?

На первый взгляд, мэр Таллинна Михаил Кылварт, который хочет стать председателем партии, мог бы легко создать новую муниципальную партию, направленную на русскоязычных избирателей, пишет Eesti Ekspress.

Такую партию ждал бы и успех, ведь львиная доля русскоязычного населения проживает в Таллинне и Ида-Вирумаа, а центристы на мартовских выборах собрали там 55 процентов голосов, т.е. большую часть своего урожая.

Тем не менее, Кылварт решил побороться за пост председателя Центристской партии, поскольку она финансируется государством. Партия получила в Рийгикогу 16 мест, каждое из которых обеспечивает господдержку в размере как минимум 50 000 евро в год. Таким образом, в течение четырех лет, то есть до следующих выборов, центристы получат от государства 3,2 млн евро. Причем, даже в случае, если Центристская партия расколется надвое и часть депутатов выйдет из нее, чтобы создать новую. Новая же партия тем временем должна будет начать в финансовом отношении с нуля.

Кылварт нацелился на власть в партии именно сейчас, поскольку политическая сила показала на выборах плохой результат и лучшего момента, чтобы сместить ее лидера Юри Ратаса, и придумать нельзя. Кылварт быстрее Ратаса еще и потому, что озабочен вопросом сохранения власти в Таллинне, ведь местные выборы пройдут уже через два года.

Ратас же заинтересован в усилении партии к следующим выборам в Рийгикогу. А до них еще есть четыре года времени.

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