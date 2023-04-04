ВИДЕО И ФОТО | Природное „чудо света“ пока еще можно увидеть в Нарве

Когда-то, в конце XVIII – начале XIX века, путешественников, по словам гида Александра Опенко, привлекала не барочная Старая Нарва, а природное „чудо света“ – знаменитые Нарвские водопады.

Сейчас они уникальны не только тем, что были самыми мощными водопадами в Европе, благодаря их силе Кренгольмская мануфактура добилась невероятного успеха, но и тем, что находятся на границе двух государств – Эстонии и России. Попасть на территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры просто так нельзя, нужно специальное разрешение. Поэтому любоваться водопадами получается у жителей и гостей города со стороны. Или онлайн через видеокамеру по этой ссылке

Александр Опенко рассказывает, что особенно любили проводить время у водопадов натуры творческие: писатели, художники, поэты, композиторы. Так делали, например, Гаврила Романович Державин в 1784 году и Николай Михайлович Карамзин в 1789 году, когда непогода их заставала в Нарве. Они были очарованы местными красотами. Державин даже некоторое время пожил в Нарве, здесь он закончил оду „Бог“, которую, говорят, писал под шум Нарвских водопадов. „Муза вдохновения посещала их гораздо охотней, когда они любовались невероятной мощью реки Наровы, которая ниспадала с уступов и искрилась на солнце миллионом разноцветных брызг“, – говорит Опенко.