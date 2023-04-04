ВИДЕО | Страшная авария: футболист влетел на машине в баскетбольный зал, где играли дети

На кадрах видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости столкнулась с препятствием и, подпрыгнув в воздухе, влетела в спортзал, пробив фасад здания. В зале в этот момент закончилась тренировка у одной группы детей и должна была начаться у другой.

25-летний футболист чудом остался жив. С множественными переломами он был доставлен в больницу. Свидетели утверждают, что автомобиль мог двигаться со скоростью около 200 км/ч при лимите 90 км/ч.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Лоик Гашерц, спортивный директор бельгийского баскетбольного клуба Alliance Flemalle, сообщил HLN, что в зале, куда влетела машина, были дети. „Некоторые из ребят, которые убрали мячи, были ровно на месте аварии за несколько секунд до случившегося. Я не верю в чудеса, но не думаю, что еще раз увижу такое везение в жизни“, — отметил Гашерц.

Кьюин перешел в „Лёвен“, который выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за молодежную сборную Марокко.

В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

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