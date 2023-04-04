Правда ли, что Кая Каллас попросила россиян серьёзнее относиться к антироссийским санкциям?

25 февраля 2023 года Евросоюз утвердил очередной, уже десятый пакет санкций против России с начала её полномасштабного вторжения на территорию Украины год назад. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 юридических лица. Традиционно активно по поводу санкционных мер выступает Эстония — например, она вносила предложения по принятию восьмого и девятого пакетов. А уже 16 марта министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз разработать новый пакет антироссийских санкций, в котором важное место будет уделено сокращению доходов от поставок энергоносителей. 23 марта на эту тему высказалась и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По прибытии в Брюссель на встречу глав государств и правительств стран Евросоюза она призвала не ослаблять санкции против России, также заявив, что новый пакет мер обсудить можно, но стоит сосредоточиться на мерах по устранению лазеек, позволяющих обходить уже существующие ограничения. Никаких призывов к россиянам в этот и предшествующие дни она, судя по отсутствию информации в авторитетных источниках, не делала.