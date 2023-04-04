Бывшая звезда хоккея критикует НХЛ: почему к семье Овечкиных столько внимания? Сколько детей за это время убито в Украине?

Россиянин Александр Овечкин (“Вашингтон Кэпиталз“) был одним из главных лиц Матча всех звезд Североамериканской хоккейной лиги. Александр Овечкин с сыном и канадским нападающим „Питтсбург Пингвинз“ Сидни Кросби победили в конкурсе на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ.

Недавно 72-летний Хедберг дал интервью Expressen, в котором раскритиковал руководство НХЛ. „Я чертовски расстроен тем, что Овечкин становится центральной фигурой на Матче всех звёзд и что НХЛ выпускает на лёд его четырёхлетнего сына. Сколько детей погибло от российских бомб в Украине?“, - сказал шведский хоккеист.

„Хоккей важен для Украины. Владимир Путин тоже любит хоккей, и его можно увидеть в инстаграме Овечкина“, — продолжил Хедберд. „С помощью хоккея вы можете способствовать прекращению этого безумия (военных действий России в Украине)“.

Хедберг, выигравший четыре медали чемпионатов мира со сборной Швеции, связался с менеджером НХЛ Гэри Беттманом и его помощником Биллом Дейли. „Они только подтвердили, что получили моё письмо и что они „наблюдают за ситуацией. Они вообще ничего не сделали, что чертовски расстраивает“ — признался бывший хоккеист.

Хедберг надеется, что НХЛ и клубы помогут игрокам с российскими паспортами еще больше дистанцироваться от Путина, чтобы хоккеистам нечего было бояться. „Им нужен совет, но они его еще не получили. Ни из „Вашингтон Кэпиталз“, „Нью-Йорк Рейнджерс“ или НХЛ“, — перечислил он. „Это шокирует меня“.

В феврале Матч всех звезд подвергся резкой критике со стороны бывшего легендарного вратаря, двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека. „НХЛ опустилась на самое дно! Разрешить сыну Овечкина выступать на льду Матча всех звезд НХЛ – значит плюнуть в лицо 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман должны заплатить за этот отвратительный поступок“ — написал тогда чех в Twitter.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.