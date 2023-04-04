Не виноватые мы. Лавров обвинил Евросоюз в „потере“ России, Запад — в неготовности к конструктивному диалогу и похвалил Китай за „схожесть взглядов“

Евросоюз „виноват в потере“ России

Лавров в очередной раз обвинил Европейский союз в желании нанести России „стратегическое поражение“ в Украине.

„Евросоюз „потерял“ Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения“, — сказал он.

Глава МИД считает, что первые шаги к примирению должны сделать в ЕС: „Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности. Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов“.

Схожие взгляды с Китаем

Глава российского внешнеполитического ведомства ожидаемо похвалил Китай после визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина и заявил о похожих взглядах на ситуацию в мире с Пекином.

„Мы схожим образом видим причины возникновения основных вызовов в сфере международной безопасности. Отмечаем нежелание Запада вести межгосударственный диалог на принципах равноправия. Выступаем против применения методов санкционного давления и других инструментов недобросовестной конкуренции.

При этом наше стратегическое взаимодействие не направлено против третьих стран. Оно способствует сбалансированному развитию всей международной системы“, — считает Лавров.

По его словам, именно Китай готов играть „конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании“ войны в Украине.