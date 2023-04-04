Отец Костомарова рассказал о состоянии фигуриста

„Все нормально“, — сказал он. На уточняющий вопрос, успел ли он пообщаться с Романом и каково его состояние, Сергей ответил: „Все положительно“.



Накануне источники „РБК Спорт“ сообщали, что Костомаров находится в стабильном состоянии, но ему еще долго придется оставаться в отделении реанимации. По их словам, в трахеостоме фигурист больше не нуждается, но все еще остается в отделении реанимации.

Перевод олимпийского чемпиона Турина в танцах на льду в клинику в Германию не обсуждается. Об этом ТАСС заявила супруга фигуриста Оксана Домнина.



„В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа“, — сказала Домнина.

Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“, куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.



Различные СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи фигуриста по этому поводу не было.



Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпиады в Турине, а также чемпионаты мира 2004 и 2005 годов и три европейских первенства.

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