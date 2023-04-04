Было такое, что за один выход человек по 20–30 погибало: боец ВСУ дал интервью корреспонденту Delfi

– Титан, ты служишь в районе Угледара. Расскажи, почему такие потери у россиян на том направлении, что там произошло?

– По информации, которую мы знаем, россияне своих просто отправляют на убой, как мясо. Ну, естественно, у нас также есть потери, но у нас намного меньше, в десятки раз. Они просто оставляют своих бойцов на позициях. Наши вычисляют их с дронов и накрывают артиллерией. Недавно мы зачищали дачи возле Угледара. Помучались немножко, понесли потери, но мы там их зачистили полностью. Забрали оттуда еще и одного нашего пленного. В этой зачистке пришлось сравнивать с землей все дома, что там были, чтобы россиян оттуда выбить.

– Как-то мы с тобой говорили, что вы отбивали свои позиции у противника. И это было с потерями. Какие потери у вас были и насколько тяжело было отбить эти позиции?

— Ну, если взять херсонское направление, то там у нас были очень большие потери. За день не один десяток ребят ложилось. Было такое, что за один выход человек по 20 – 30 погибало. Много техники потеряли. Но их мы тоже не слабо покосили.

— Давай уточним про Херсон. Когда это было?

— В прошлом году, когда его освобождали. Когда наше подразделение заходило в Херсонскую область. Наши освобождали Давыдов Брод. Потом, когда освободили Херсон, то нас уже перекинули сюда, в Донецкую область.

– В начале войны говорили о том, что война закончится за два-три месяца. Потом говорили, что к концу года справимся. Сейчас все понимают, что война затягивается на долгий срок. Скажи, не убавилось ли оптимизма у солдат?

– Естественно, что ребята устали уже запредельно. Морально, психологически, и просто физически устали. Тем не менее, надежда и уверенность не падают. Мы понимаем, что надо идти вперед. Потому что мы знаем прекрасно, что все равно нам это надо делать. Другого выхода просто нет. Мы все надеемся на то, что все это закончится уже в этом году.

– Даже так?