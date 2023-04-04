04.04.2023, 11:34
МНЕНИЕ | Капризные учителя русскоязычных школ и почему они не переходят на эстонский язык(11)
Чиновники, не опускайтесь до уровня изъятия слова „русский / vene“!
ФОТО: Личный архив автора
В нашей стране некоторыми политиками распространялись истории, что самыми капризными и несговорчивыми являются учителя русскоязычных школ, которые никак не хотят переходить на эстонский язык обучения, отмечает директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.
Не так давно Союз учителей обратился к создаваемой коалиции с призывом принять во внимание конкретные предложения и пожелания для перехода на эстонский язык обучения. И эти тезисы заставили еще раз серьезно задуматься о происходящем. Заставили остановиться и понять, что нужно потрудиться над признанием престижа профессии учителя и мотивацией молодых людей поступать в педагогические ВУЗы.