ФОТО | Неожиданный поворот: судебный процесс Таллиннского порта начнется заново(2)
Сегодня Харьюский уездный суд закрыл дело о коррупции в Таллиннском порту (Tallinna Sadam) в связи с болезнью одного из народных судей, пишет Eesti Ekspress.
28 марта народный судья Пеэтер Каазик подал в суд заявление об уходе по состоянию здоровья.
Суд удовлетворил ходатайство Каазика 3 апреля.
Согласно закону, правосудие по делу Tallinna Sadam вершат один судья и два народных судьи. Из-за ухода Каазика нынешний состав суда не может продолжать рассмотрение дела.
Это означает, что судебный процесс нужно начинать сначала с новым составом суда.
По словам судьи Кристины Вялисте, которая руководит судебным процессом, Харьюский уездный суд готов начать новые заседания с 11 апреля.
Государственная прокуратура обвиняет председателя правления Tallinna Sadam Айна Кальюранда в получении взяток от нескольких бизнесменов. Кальюранд и предприниматели обвинения оспаривают.
Пока неясно, насколько новый судейский состав сможет опираться на материалы прошлого суда. Есть три варианта: использовать все, использовать лишь часть или полностью начать все заново.
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