ФОТО | Неожиданный поворот: судебный процесс Таллиннского порта начнется заново

28 марта народный судья Пеэтер Каазик подал в суд заявление об уходе по состоянию здоровья.

Суд удовлетворил ходатайство Каазика 3 апреля.

Согласно закону, правосудие по делу Tallinna Sadam вершат один судья и два народных судьи. Из-за ухода Каазика нынешний состав суда не может продолжать рассмотрение дела.

Это означает, что судебный процесс нужно начинать сначала с новым составом суда.

По словам судьи Кристины Вялисте, которая руководит судебным процессом, Харьюский уездный суд готов начать новые заседания с 11 апреля.

Государственная прокуратура обвиняет председателя правления Tallinna Sadam Айна Кальюранда в получении взяток от нескольких бизнесменов. Кальюранд и предприниматели обвинения оспаривают.

Пока неясно, насколько новый судейский состав сможет опираться на материалы прошлого суда. Есть три варианта: использовать все, использовать лишь часть или полностью начать все заново.

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