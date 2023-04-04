Женская сборная Эстонии по хоккею проиграла Литве в первом матче ЧМ

„В целом мы остались довольны своей игрой. Мы сохранили рисунок игры, как хотел тренер, но в какой-то момент мы немного отходили от своих позиций, и соперник тут же наказывал за эти ситуации“, — сказала капитан команды Кирке Кулла.



Во вторник в 13:00 женская сборная Эстонии встретится с Болгарией, которая в день открытия проиграла Гонконгу со счетом 2:6.

