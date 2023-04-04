Женская сборная Эстонии по хоккею проиграла Литве в первом матче ЧМ
Женская сборная Эстонии по хоккею с шайбой стартовала в Брашове, Румыния, в группе А 3-го дивизиона ЧМ, проиграв Литве со счетом 0:6 (0:1, 0:3, 0:2).
„В целом мы остались довольны своей игрой. Мы сохранили рисунок игры, как хотел тренер, но в какой-то момент мы немного отходили от своих позиций, и соперник тут же наказывал за эти ситуации“, — сказала капитан команды Кирке Кулла.
Во вторник в 13:00 женская сборная Эстонии встретится с Болгарией, которая в день открытия проиграла Гонконгу со счетом 2:6.
СОСТАВ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ЭСТОНИИ
ВРАТАРИ
30 - София САЛАМАТИНА (14.07.2006) - HPK Academy (FIN)
33 - Ульяна ЕГГИ (03.07.2002) - Кохтла-Ярве ХК Эверест
ЗАЩИТНИКИ
2 - Кирке КАЛДЕ (20.04.2000) - Тарту ХК Сяде
11 - Александра-Ольга СЕППАР (01.08.1992) - Кохтла-Ярве ХК Эверест „А“
14 - Грете ХОЛЛО (27.06.2001) - Tartu HK Säde
17 - Вероника ТИГАНИК (13.09.1994) - Tallinna HC Wolferines
19 - Кристин ЛАУК-ГУРТОВАЯ (14.02.1989) - Таллин ХК Гриззлиз
27 - Эмилия КОГЕР (09.07.2003) - Tallinn HC Grizzlyz
28 - Эвелин РУСИЛЕХТ (29.11.1975) - Tallinna HK Roosa Panther
НАПАДАЮЩИЕ
5 - Кирке КУЛЛА (01.10.1981) - Tallinna HK Pink Panther „C“
6 - Эдит ПЯРНИК (21.02.1998) - Tallinna HK Pink Panther
7 - Диана КАЕРЕСТЕ (03.08.1976) - Tallinna HK Pink Panther „A“
8 - Маргарет НИРИНГ (20.01.2003) - Вильяндиский хоккейный клуб
12 - Кайрийн ЮЕМЕТС (19.05.1991) - Tallinna HC Wolferines
13 - Мерлин ГРИФФИН (19.10.1986) - Tartu HK Säde
16 - Яна БИЛОРУС (16.10.1988) - Вильяндиский хоккейный клуб
18 - Мария ДИСКО (30.06.1990) - Кохтла-Ярве ХК Эверест
20 - Эстрит ААСМА (29.11.1992) - Кохтла-Ярве ХК Эверест
21 - Олеся ПРАНЦ (15.03.2003) - Кохтла-Ярве ХК Эверест
26 - Хелен МЁЛДЕР (17.06.1983) - Tallinn HC Grizzlyz
Главный тренер: Аки МЮККЕНЕН (Финляндия)
Ассистент тренера: Николай МАМАДЖАНОВ
Тренер вратарей: Артём РОЗЕНБЕРГ
Менеджер команды: Юри РООБА
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