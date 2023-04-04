ФОТО | Маленький мальчик утонул в искусственном водоеме. Люди называют это место смертельной ловушкой

„Опасно даже для взрослых, что уж говорить о маленьких детях“, — глубоко вздыхает один из жителей деревни Варья волости Люганузе. Другой житель считает, что забор вокруг водозабора слишком низкий и никого не останавливает. Такие эмоции сейчас испытывают люди после трагического инцидента, произошедшего в прошлую пятницу на территории производственного здания Tallinn Dolls.