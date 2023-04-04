ФОТО | Маленький мальчик утонул в искусственном водоеме. Люди называют это место смертельной ловушкой(4)
„Опасно даже для взрослых, что уж говорить о маленьких детях“, — глубоко вздыхает один из жителей деревни Варья волости Люганузе. Другой житель считает, что забор вокруг водозабора слишком низкий и никого не останавливает. Такие эмоции сейчас испытывают люди после трагического инцидента, произошедшего в прошлую пятницу на территории производственного здания Tallinn Dolls.
Четыре дня назад полиция сообщил том, что днем в волости Люганузе упал в воду мальчик полутора лет, игравший во дворе со старшими детьми. „Близкий мальчика вынес его из воды, а скорая помощь увезла в больницу. К сожалению, жизнь ребенка медикам спасти не удалось“, — сообщили в полиции. Ребенок упал в водозабор для пожарных, расположенный на соседнем участке.
В понедельник прокуратура подтвердила, что уголовное дело возбуждено по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей причинение смерти по неосторожности. Подозрений пока никому не предъявлено.