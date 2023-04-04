ЧП и криминал
04.04.2023, 11:45

ФОТО | Маленький мальчик утонул в искусственном водоеме. Люди называют это место смертельной ловушкой

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возбуждено уголовное дело
Слева дом, где жил погибший ребенок, справа - водозабор, в котором он утонул.
Слева дом, где жил погибший ребенок, справа - водозабор, в котором он утонул.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

„Опасно даже для взрослых, что уж говорить о маленьких детях“, — глубоко вздыхает один из жителей деревни Варья волости Люганузе. Другой житель считает, что забор вокруг водозабора слишком низкий и никого не останавливает. Такие эмоции сейчас испытывают люди после трагического инцидента, произошедшего в прошлую пятницу на территории производственного здания Tallinn Dolls.

Четыре дня назад полиция сообщил том, что днем ​​в волости Люганузе упал в воду мальчик полутора лет, игравший во дворе со старшими детьми. „Близкий мальчика вынес его из воды, а скорая помощь увезла в больницу. К сожалению, жизнь ребенка медикам спасти не удалось“, — сообщили в полиции. Ребенок упал в водозабор для пожарных, расположенный на соседнем участке.


В понедельник прокуратура подтвердила, что уголовное дело возбуждено по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей причинение смерти по неосторожности. Подозрений пока никому не предъявлено.


Обычно выражение „в двух шагах“ является преувеличение, но не в этом случае.

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