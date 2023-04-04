ФОТО | В районе проведения дорожных работ столкнулись грузовик и микроавтобус

В 07:03 произошла авария возле Таммсааре теэ, 76 в Таллинне, где на территории автозаправки Circle K 53-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Auris при движении задним ходом наехал на 78-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 07:37 произошла авария возле Тарту мнт, 15а в Йыхви, где 72-летний мужчина на микроавтомобиле Bellier Jade при совершении поворота направо сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Вирускую больницу для проверки. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 10:17 произошла авария на 57 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику в Вильяндимаа, где в районе проведения дорожных работ столкнулись грузовой автомобиль Volvo и микроавтобус Fiat Ducato. В больницу доставили 36-летнего мужчину.

По предварительным данным, ДПТ произошло в месте, где ведутся дорожные работы и куда недавно установили светофор. Насколько известно, управлявший грузовиком 73-летний мужчина резко затормозил на красный сигнал светофора, но водитель Fiat не заметил этого и врезался в грузовик сзади. 36-летнего водителя Fiat доставили в больницу Вильянди. Водитель грузовика не пострадал.

Оба водителя были трезвы и имеют права соответствующей категории. Точные обстоятельства устанавливаются.

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