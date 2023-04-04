Эстонский тренер начал тренировать американского теннисиста

Кернер уже пять лет работает тренером в США и теперь может попасть в большое профессиональное турне, пишет tennisnet.ee.

В начале февраля в Далласе состоялся турнир ATP250, где участвовал Риз, и Кернер познакомился с ним там, потому что знает теннисиста еще с колледжа.

„Риз долгое время колебался между 70-м и 100-м местом в рейтинге, теперь он хотел бы попасть в топ-40-50, благодаря нашему сотрудничеству. Сделать этот шаг непросто, потому что подняться на 50 мест во второй сотне гораздо проще, чем подняться на 20-30 мест в первой сотне“, — сказал Кернер, приехавший в Хьюстон, где в понедельник стартует турнир ATP250.

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