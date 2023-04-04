Сезон клещей открыт? Туровский рассказал, как не подцепить переносчика энцефалита

Клещ сам по себе не является инфекционным агентом, но он переносчик - и боррелиоза, и энцефалита. У нас два вида клещей - Ixodes ricinus (собачий) и Ixodes persulcatus (таежный). Последний активен и летом, и осенью, а собачий - главным образом весной, в меньшей степени летом.

Оптимальная температура для клещей, когда они наиболее активны - от плюс 5 до плюс 15 градусов. Они никогда не лезут выше, чем на полметра. Крайне редко - около 70 см.

Таким образом, клещи подстерегают своих потенциальных хозяев на траве и нижних веточках. На передних лапах они имеют датчики температуры. Клещи великолепно чувствуют углекислый газ, который мы не чувствуем, но выдыхаем. Также они чувствуют тепловое излучение и его динамику.

Клещ может сидеть на траве, подняв свои передние лапки-локаторы, и когда он почувствует потенциального хозяина, он начинает медленно, но неукоснительно идти в его сторону. Уйти от него даже медленным шагом ничего не стоит, но если человек присел отдохнуть - на лугу или на камне - очень может быть, что до него кто-нибудь доберется.

Клещ в своей жизни питается всего три раза - сначала как личинка, потом как нимфа, потом, перезимовав, - как взрослый клещ. Каждый раз он питается несколько суток, а может даже и пару недель. И он крайне заинтересован в том, чтобы его не обнаружили. Поэтому он долго ищет на теле своей жертвы такое место, где в коже меньше всего болевых рецепторов - туда кусать можно спокойно.

Это - самые теплые места на теле: изгибы локтя, подколенные места и так далее. Укусив, он впрыскивает анестетик - вещество, которое выключает болевую чувствительность хозяина.

Можно ли удалять клеща самостоятельно?

Да. Клеща необходимо вывинчивать. Как он сам себя ввинчивает, так и вам нужно, только наоборот. Важно - по часовой стрелке, не против, то есть, слева направо.