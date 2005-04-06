Пятнадцати бывшим депутатам Рийгикогу выплатят солидные компенсации

Право на трехмесячную компенсацию имели бывшие депутаты Рийгикогу, которые проработали в парламенте прошлого созыва меньше одного года и уже ни при каких условиях не попадут в новый состав. Под эти требования попал только Сийм Кийслер из партии „Правые“.