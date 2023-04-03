Новый стандарт выбросов в ЕС приведет к росту цен на автомобили(8)
В Европейском союзе идут переговоры по стандарту выбросов „Евро-7“, согласно которому будут установлены ограничения для автомобилей и их компонентов, включая шины и тормоза. Изменения могут вступить в силу в 2025 году и привести к росту цен на автомобили, пишет ERR.
Последний стандарт, „Евро-6“ применяется к легковым автомобилям с 2014 года, однако планируемый новый стандарт более жесткий, поскольку учитывает даже отходы микропластика из шин.
По словам автомобильного эксперта Арно Силлата, пакет мер Fit 55, который уже принят, и так окажет ударное воздействие на автомобильную промышленность из-за перехода на электромобили, а теперь на нее повлияют еще и требования, касающиеся в основном дизельных двигателей.
К шинам и тормозам также будут предъявляться более строгие требования, то есть будет регламентироваться образуемая ими пыл, процедура тестирования ужесточится.
По мнению автопроизводителей, цена нового легкового автомобиля увеличится на 2000 евро.
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