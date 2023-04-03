БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Урмас Рейнсалу: нельзя исключать, что Россия может устроить этническую чистку в странах Балтии

Если бы внешняя политика Эстонии и умение страны постоять за себя были человеком, как бы вы описали его характер?

Всегда бывает полезно описывать характеры людей, обращаясь к видам животных, ведь и дети узнают о человеческой природе и поведении именно таким образом. Кто мы, обращающиеся к союзникам и дающие понять, что третьего пути у нас нет, — сторожевые псы или пастушьи собаки?

Каков наиболее реалистичный путь к скорейшему прекращению войны в Украине?

Это путь, по которому мы не должны идти в интересах нашего собственного достоинства, достоинства Украины и всего человечества. Если вы спрашиваете, как закончить войну, то самый быстрый способ — это капитуляция. Она может принимать разные формы. Можно просто выйти с белым флагом, продать свое право первородства за чечевичную похлебку и купить недолговечный мир, зная, что ваш смертельный враг скоро снова нападет на вас, и, возможно, на других.