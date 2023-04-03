Военный дневник
03.04.2023, 20:20

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (404-й день) | РФ будет рассматривать убийство Татарского как теракт. В Украине убиты минимум 500 детей

 
Darja Trepova
Darja Trepova
ФОТО: RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFRUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS | via REUTERS

Подводим итоги 403-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Следственный комитет России объявил о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают во взрыве, прогремевшем накануне в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский и ранено еще более 30 человек.

  • СК переквалифицировал статью об убийстве Владлена Татарского на теракт.

    В пресс-релизе о переквалификации дела СК заявляет о том, что у него „имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины“.

    Никаких подробностей ведомство не приводит.

  • Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 33 человек, сообщил Минздрав России.

  • Белый дом не владеет никакой информацией о том, кто несет ответственность за убийство военкора Владлена Татарского, заявил на брифинге представитель администрации президента США Джон Кирби.

  • Украинские власти назвали не соответствующими действительности утверждения главы наемнической группировки „Вагнер“ Евгения Пригожина, заявившего накануне вечером, что его подопечные якобы взяли под контроль Бахмут. „Бахмут - украинский, ничего они не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого“, — заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

  • Польша передала ВСУ несколько истребителей МиГ-29, сообщил представитель президента Анджея Дуды по внешней политике Марчин Пшидач. Сколько именно самолетов уже отправлено в Киев, он не уточнил, однако президент Дуда ранее упоминал, что отсылать их будут по мере прохождения техобслуживания. В общей сложности на вооружении Польши числится 28 самолетов МиГ-29 советской эпохи.

  • Financial Times сообщила, что российские силовики изымают у высокопоставленных чиновников страны и руководителей крупных госпредприятий загранпаспорта - „из-за паранойи по поводу возможных утечек и дезертирства“.

  • Мэрия Белгорода разослала руководителям городских предприятий письмо, где тем настоятельно рекомендуют заняться организацией на своей территории „укрытий наземного и подземного типа для персонала (окопов, щелей и т.д.)“. О принятых мерах просят отчитаться уже не позже четверга.

  • Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Власти Украины эту информацию пока не комментировали.

    Москалькова отмечает, что украинских военных передали в обмен на пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которых Киев передал Москве в конце марта.

  • В Госдуме готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и международных органов, направленную против РФ. Об этом, пишет РИА Новости, заявил думский спикер Вячеслав Володин.

    В марте, после того как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Володин предложил запретить в России деятельность международного суда, а также ввести ответственность „за содействие и поддержку“ МУС.

    Согласно ордеру МУС, президента РФ подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

  • Казахстан заявляет о необходимости уважать территориальную целостность Украины

    МИД Казахстана заявил о своей однозначной позиции по поводу идущей российско-украинской войны. Эта позиция исходит из основополагающих принципов ООН, в частности, положений о территориальной целостности государств.

    „Позиция Казахстана заключается в том, что территориальная целостность государств должна соблюдаться на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнерам“, - заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

  • На москвича, арестованного из-за картинки в телефоне, составили второй протокол о „дискредитации армии“

    В отношении москвича Юрия Самойлова, арестованного за фото шеврона украинского воинского подразделения „Азов“ (в РФ признано террористической организацией и запрещено) на заставке телефона, составили протокол по статье о „дискредитации армии“.

    Издание „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) пишет, ссылаясь на данные из картотеки Черемушкинского районного суда Москвы, что дело было зарегистрировано в понедельник, 3 апреля. Что стало поводом для составления протокола, не уточняется.

  • НАТО пока не видит изменений в конфигурации российских ядерных сил

    Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, с момента объявления Владимиром Путиным планов по переброске российского тактического ядерного оружия в Беларусь НАТО не увидела каких-либо перемен в диспозиции ядерных сил России.

  • Финляндия во вторник официально станет членом НАТО

    Офис президента Финляндии объявил, что в ближайший вторник, 4 апреля, страна официально вступит в Североатлантический альянс.

  • Российское следствие обвинило во взрыве в Петербурге спецслужбы Украины при участии фонда Навального

    Российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв в кафе Петербурга якобы был спланирован украинскими спецслужбами.

  • В Авдеевке при обстреле погибла пассажирка автобуса
    При обстреле Авдеевки в Донецкой области погибла женщина, ехавшая в автобусе, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.
    По его словам, под обстрел попал ведомственный автобус, ехавший по Индустриальному проспекту, в котором находились два человека — водитель и пассажирка. Водитель был ранен.
    Несколько дней назад во время обстрела Авдеевки погибли пятимесячный ребенок и его бабушка. Мать и отец ребенка были ранены, их дом поврежден.

  • ЮНИСЕФ: с февраля 2022 года в Украине убиты более 500 детей

    По меньшей мере 501 ребенок был убит в Украине с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

    „Еще одна трагическая веха для детей и семей Украины“, - написала Кэтрин Рассел в понедельник в „Твиттере“.

    Рассел предупредила, что реальная цифра, вероятно, намного выше, чем эти цифры, подтвержденные агентством ООН.

    Кроме того, почти 1000 украинских детей получили ранения, сообщила глава ЮНИСЕФ, добавив, что видимые и невидимые раны, которые получают дети в ходе войны, могут остаться у них на всю жизнь.

    „Каждый ребенок, где бы он ни жил, заслуживает того, чтобы расти в мирной обстановке. Ни один ребенок не должен пережить детство, омраченное насилием и страхом“, - написала Кэтрин Рассел.

  • Глава МАГАТЭ в среду приедет в Калининград, чтобы обсудить безопасность ЗАЭС

    Глава Международного агентства ООН по атомной энергии в среду посетит Калининград, чтобы обсудить безопасность украинской Запорожской атомной электростанции, сообщает CNN со ссылкой на представителя агентства.

    „Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины во время военного конфликта“, - сообщил в понедельник телеканалу CNN представитель МАГАТЭ.

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