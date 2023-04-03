ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (404-й день) | РФ будет рассматривать убийство Татарского как теракт. В Украине убиты минимум 500 детей

Следственный комитет России объявил о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают во взрыве, прогремевшем накануне в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский и ранено еще более 30 человек.

СК переквалифицировал статью об убийстве Владлена Татарского на теракт. В пресс-релизе о переквалификации дела СК заявляет о том, что у него „имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины“. Никаких подробностей ведомство не приводит.

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 33 человек, сообщил Минздрав России.

Белый дом не владеет никакой информацией о том, кто несет ответственность за убийство военкора Владлена Татарского, заявил на брифинге представитель администрации президента США Джон Кирби.

Украинские власти назвали не соответствующими действительности утверждения главы наемнической группировки „Вагнер“ Евгения Пригожина, заявившего накануне вечером, что его подопечные якобы взяли под контроль Бахмут. „Бахмут - украинский, ничего они не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого“, — заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Польша передала ВСУ несколько истребителей МиГ-29, сообщил представитель президента Анджея Дуды по внешней политике Марчин Пшидач. Сколько именно самолетов уже отправлено в Киев, он не уточнил, однако президент Дуда ранее упоминал, что отсылать их будут по мере прохождения техобслуживания. В общей сложности на вооружении Польши числится 28 самолетов МиГ-29 советской эпохи.

Financial Times сообщила, что российские силовики изымают у высокопоставленных чиновников страны и руководителей крупных госпредприятий загранпаспорта - „из-за паранойи по поводу возможных утечек и дезертирства“.

Мэрия Белгорода разослала руководителям городских предприятий письмо, где тем настоятельно рекомендуют заняться организацией на своей территории „укрытий наземного и подземного типа для персонала (окопов, щелей и т.д.)“. О принятых мерах просят отчитаться уже не позже четверга.

Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Власти Украины эту информацию пока не комментировали. Москалькова отмечает, что украинских военных передали в обмен на пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которых Киев передал Москве в конце марта.

В Госдуме готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и международных органов, направленную против РФ. Об этом, пишет РИА Новости, заявил думский спикер Вячеслав Володин. В марте, после того как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Володин предложил запретить в России деятельность международного суда, а также ввести ответственность „за содействие и поддержку“ МУС. Согласно ордеру МУС, президента РФ подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Казахстан заявляет о необходимости уважать территориальную целостность Украины МИД Казахстана заявил о своей однозначной позиции по поводу идущей российско-украинской войны. Эта позиция исходит из основополагающих принципов ООН, в частности, положений о территориальной целостности государств. „Позиция Казахстана заключается в том, что территориальная целостность государств должна соблюдаться на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнерам“, - заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

На москвича, арестованного из-за картинки в телефоне, составили второй протокол о „дискредитации армии“ В отношении москвича Юрия Самойлова, арестованного за фото шеврона украинского воинского подразделения „Азов“ (в РФ признано террористической организацией и запрещено) на заставке телефона, составили протокол по статье о „дискредитации армии“. Издание „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) пишет, ссылаясь на данные из картотеки Черемушкинского районного суда Москвы, что дело было зарегистрировано в понедельник, 3 апреля. Что стало поводом для составления протокола, не уточняется.

НАТО пока не видит изменений в конфигурации российских ядерных сил Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, с момента объявления Владимиром Путиным планов по переброске российского тактического ядерного оружия в Беларусь НАТО не увидела каких-либо перемен в диспозиции ядерных сил России.

Финляндия во вторник официально станет членом НАТО Офис президента Финляндии объявил, что в ближайший вторник, 4 апреля, страна официально вступит в Североатлантический альянс.

Российское следствие обвинило во взрыве в Петербурге спецслужбы Украины при участии фонда Навального Российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв в кафе Петербурга якобы был спланирован украинскими спецслужбами.

В Авдеевке при обстреле погибла пассажирка автобуса

При обстреле Авдеевки в Донецкой области погибла женщина, ехавшая в автобусе, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.

По его словам, под обстрел попал ведомственный автобус, ехавший по Индустриальному проспекту, в котором находились два человека — водитель и пассажирка. Водитель был ранен.

Несколько дней назад во время обстрела Авдеевки погибли пятимесячный ребенок и его бабушка. Мать и отец ребенка были ранены, их дом поврежден.

ЮНИСЕФ: с февраля 2022 года в Украине убиты более 500 детей По меньшей мере 501 ребенок был убит в Украине с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. „Еще одна трагическая веха для детей и семей Украины“, - написала Кэтрин Рассел в понедельник в „Твиттере“. Рассел предупредила, что реальная цифра, вероятно, намного выше, чем эти цифры, подтвержденные агентством ООН. Кроме того, почти 1000 украинских детей получили ранения, сообщила глава ЮНИСЕФ, добавив, что видимые и невидимые раны, которые получают дети в ходе войны, могут остаться у них на всю жизнь. „Каждый ребенок, где бы он ни жил, заслуживает того, чтобы расти в мирной обстановке. Ни один ребенок не должен пережить детство, омраченное насилием и страхом“, - написала Кэтрин Рассел.