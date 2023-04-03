В одной из квартир Нарвы на выходных убили собаку

Жестокое обращение с животным.

В субботу 1 апреля в полицию поступило сообщение, что в жилом доме на улице 26 июля в Нарве острым предметом ударили собаку, которая скончалась от полученных травм.

RusDelfi обратился в полицию с просьбой более подробно прокомментировать данный инцидент. Если дополнительная информация поступит, она будет опубликована при первой возможности.

Применение физического насилия

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 56-летний мужчина несколько раз ударил свою сожительницу в жилом доме на улице Раху в Нарве. Полиция занимается точным выяснением обстоятельств инцидента в рамках уголовного процесса.

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Раху в Нарве была избита 50-летняя женщина. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного процесса.

1 апреля в полицию поступило сообщение об избиении 43-летней женщины в жилом доме на улице Раху в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного процесса.

1 апреля в полицию поступила информация о том, что 31-летний мужчина избил своего сожителя/ницу в жилом доме на улице Калеви в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала мужчину. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе уголовного процесса.

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каасику в Йыхви была избита 38-летняя женщина. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного процесса.

1 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной в жилом доме на улице В. Герасимова в Нарве, в результате которого оба получили травмы. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного процесса.

2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме на проспекте Кангеласте в Нарве 49-летняя женщина ударила своего мужа острым предметом. Женщина была задержана сотрудниками полиции. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного процесса.