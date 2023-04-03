Открылась регистрация на ночной забег в Нарве Jüriööks

Для участия в соревновании приглашаются все желающие. Спортивное мероприятие откроет шествие по нарвскому променаду в 18:00. Старт забега в 21:00. Участие в основном соревновании командное – 5 человек (не менее 2-ух женщин).

Регламент команд:

• Основной класс

• Ветераны (не моложе 40 лет; общий возраст > 220 лет)

• Молодёжь (не старше 18 лет)

*Подростки до 14 лет допускаются к соревнованию только с письменного разрешения родителей или тренера.

В соревновании предусмотрен вечерний забег. Команда – 3 человека.

Регистрация команд на участие в соревновании производится на сайте https://osport.ee/ до 17 апреля. Участие в соревновании платное (в зависимости от возрастной категории). Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kooperaator.ee.

Положение соревнования jüriööks 2023

Для проведения соревнований ведется поиск помощников – волонтёров, человек 15 – 20 (помогать на старте и следить за контрольными пунктами). Желающих (не боящихся темноты), просьба сообщить по электронной почте narvaorient@gmail.com.

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