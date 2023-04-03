Чаулин прокомментировал взрыв в санкт-петербургском кафе. Губернатор обещает ему 3 тысячи евро

Сергей Чаулин в социальных сетях рассказал о последствиях взрыва в петербургском кафе. „Друзья, к сожалению, остаюсь пока без связи, следаки забирают телефон. Других гаджетов у меня нет. При первой возможности выйду в эфир“, - написал он. По его словам, он находится „в больничке“ и „зашитый“. „В той ситуации, когда я был в 3 метрах от взрыва, это чудо! - уточнил Чаулин - Значит, я еще ему нужен. Всем пострадавшим здоровья и быстрого выздоровления, особенно девушкам, остаться такими же красивыми и добрыми!“