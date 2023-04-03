Валерий Карпин сделал успешную карьеру в Европе и стал тренером сборной России, но из-за войны не может реализовать себя в этой роли

Дебютный матч за самый популярный клуб страны Карпин сыграл в 1990-м на переполненном московском „Олимпийском“ против главного врага спартаковцев — ЦСКА. Валерий вышел на замену и тут же допустил ошибку, а ЦСКА забил. В итоге Карпину удалось собраться: в финале матча он отдал два голевых паса и помог „Спартаку“ победить со счетом 5:4.

Карпину в первый же год предложили звание прапорщика, но он отказался, и за это его отправили в дублирующий состав до конца года. После этого он демобилизовался и стал играть в воронежском клубе „Факел“.

Выступление за ЦСКА в СССР и России приравнивается к службе в армии. В клуб под видом призыва принудительно свозили талантливых военнообязанных игроков со всех республик в таком количестве, что тренеры даже не успевали их „просмотреть“. Через год футболист мог демобилизоваться и уйти. Если же оставался дольше, то получал офицерское звание — но тогда было сложнее перейти в другую команду из-за необходимости разрывать договор с Вооруженными силами.

Футболист не хотел оставлять в Эстонии одинокую мать и переезжать в Москву. Но Плахетко, по его словам, пригрозил, что в случае отказа отправит его в Сибирь — „на самую крайнюю точку, зэков охранять“. Когда Карпин попытался объяснить, что тогда его мать останется одна, ему ответили: „Молодой человек, ты что-то не то сказал“.

В 1987 году, когда Карпину исполнилось 18, тренеры „Звезды“ (клуб был связан с Вооруженными силами СССР), по его словам, заявили, что если он будет плохо тренироваться и играть, то его отправят на службу в Афганистан. А в 1988-м, после того как он хорошо показал себя на турнире Вооруженных сил СССР, выступая за сборную Прибалтики, глава московского ЦСКА полковник Марьян Плахетко, как рассказывал сам Карпин, вынудил его перейти в клуб армии.

Валерий Карпин родился в 1969 году в эстонской Нарве. Он начал заниматься футболом в местной детской школе, выступал за юношеские сборные Эстонской ССР, а в 15 лет уехал в Таллинн, где играл за клубы „Спорт“ и „Звезда“.



В 1994 году Карпина захотел купить испанский „Реал Сосьедад“. Но Карпин не знал языка и прямо на клубной парковке попросил другого футболиста, выступавшего в Испании, перевести документ.

В Испании Карпин прожил 11 лет и играл в трех командах — „Реал Сосьедад“, „Валенсии“ и „Сельте“. За этот срок Карпин забил 26 мячей в 168 играх. „Реал Сосьедад“ благодаря ему тоже добился лучшего результата в своей истории — второго места на чемпионате Испании 2002/2003.

В 2002-м экс-спартаковец мог перейти в один из лучших клубов мира — „Барселону“, — но трансфер сорвался. Карпин вспоминал:

„Правда ли, что меня звали в „Барселону“? Да, [я] из Виго даже летел в Барселону. В Мадриде встречались с [моим] агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом, никому не нужно было платить, а значит, никто на трансфере не заработает“.

Карпин — легенда сборной России. А еще он дрался с Зиданом, протестовал против решений РФС и забивал важнейшие голы

В историю футбола Валерий Карпин вошел именно как игрок сборной России. У Карпина было много ярких моментов в составе сборной России. Самые запоминающиеся — два матча против Франции, в 1999-м и 2002-м. Первая встреча проходила в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы и закончилась победой России 3:2. Причем победный мяч забил именно Карпин.

Вторая встреча завершилась без голов, зато запомнилась потасовкой Карпина и одного из лучших игроков в истории футбола — Зинедина Зидана. Они едва не подрались прямо на поле — но в итоге сделали это в подтрибунном помещении, как и еще несколько игроков обеих команд.

20 лет спустя на вопрос о том, была ли драка с великим Зиданом дерзостью с его стороны, Карпин ответил:

„Что значит „дерзко“? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня. Что значит „дерзко для меня“? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня — Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны — мне что-то сказать.