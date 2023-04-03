Валерий Карпин сделал успешную карьеру в Европе и стал тренером сборной России, но из-за войны не может реализовать себя в этой роли(2)
Валерий Карпин был полузащитником и одним из главных игроков „Спартака“, а в нулевые добился больших успехов в нескольких командах в Испании. В 2021 году возглавил сборную России, чтобы подготовить ее к чемпионату мира в 2022 году в Катаре и Евро-2024. Но из-за войны в Украине российских спортсменов отстранили от всех соревнований, а Карпин теперь ругается с чиновниками и пытается сохранить команду на плаву. „Медуза“ рассказывает его историю.
Валерий Карпин родился в 1969 году в эстонской Нарве. Он начал заниматься футболом в местной детской школе, выступал за юношеские сборные Эстонской ССР, а в 15 лет уехал в Таллинн, где играл за клубы „Спорт“ и „Звезда“.
В 1987 году, когда Карпину исполнилось 18, тренеры „Звезды“ (клуб был связан с Вооруженными силами СССР), по его словам, заявили, что если он будет плохо тренироваться и играть, то его отправят на службу в Афганистан. А в 1988-м, после того как он хорошо показал себя на турнире Вооруженных сил СССР, выступая за сборную Прибалтики, глава московского ЦСКА полковник Марьян Плахетко, как рассказывал сам Карпин, вынудил его перейти в клуб армии.
Футболист не хотел оставлять в Эстонии одинокую мать и переезжать в Москву. Но Плахетко, по его словам, пригрозил, что в случае отказа отправит его в Сибирь — „на самую крайнюю точку, зэков охранять“. Когда Карпин попытался объяснить, что тогда его мать останется одна, ему ответили: „Молодой человек, ты что-то не то сказал“.
Выступление за ЦСКА в СССР и России приравнивается к службе в армии. В клуб под видом призыва принудительно свозили талантливых военнообязанных игроков со всех республик в таком количестве, что тренеры даже не успевали их „просмотреть“. Через год футболист мог демобилизоваться и уйти. Если же оставался дольше, то получал офицерское звание — но тогда было сложнее перейти в другую команду из-за необходимости разрывать договор с Вооруженными силами.
Карпину в первый же год предложили звание прапорщика, но он отказался, и за это его отправили в дублирующий состав до конца года. После этого он демобилизовался и стал играть в воронежском клубе „Факел“.
Там Карпина заметили селекционеры „Спартака“ и предложили главному тренеру команды Олегу Романцеву присмотреться к футболисту.
Дебютный матч за самый популярный клуб страны Карпин сыграл в 1990-м на переполненном московском „Олимпийском“ против главного врага спартаковцев — ЦСКА. Валерий вышел на замену и тут же допустил ошибку, а ЦСКА забил. В итоге Карпину удалось собраться: в финале матча он отдал два голевых паса и помог „Спартаку“ победить со счетом 5:4.
В 1994 году Карпина захотел купить испанский „Реал Сосьедад“. Но Карпин не знал языка и прямо на клубной парковке попросил другого футболиста, выступавшего в Испании, перевести документ.
В Испании Карпин прожил 11 лет и играл в трех командах — „Реал Сосьедад“, „Валенсии“ и „Сельте“. За этот срок Карпин забил 26 мячей в 168 играх. „Реал Сосьедад“ благодаря ему тоже добился лучшего результата в своей истории — второго места на чемпионате Испании 2002/2003.
В 2002-м экс-спартаковец мог перейти в один из лучших клубов мира — „Барселону“, — но трансфер сорвался. Карпин вспоминал:
„Правда ли, что меня звали в „Барселону“? Да, [я] из Виго даже летел в Барселону. В Мадриде встречались с [моим] агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом, никому не нужно было платить, а значит, никто на трансфере не заработает“.
Карпин — легенда сборной России. А еще он дрался с Зиданом, протестовал против решений РФС и забивал важнейшие голы
В историю футбола Валерий Карпин вошел именно как игрок сборной России. У Карпина было много ярких моментов в составе сборной России. Самые запоминающиеся — два матча против Франции, в 1999-м и 2002-м. Первая встреча проходила в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы и закончилась победой России 3:2. Причем победный мяч забил именно Карпин.
Вторая встреча завершилась без голов, зато запомнилась потасовкой Карпина и одного из лучших игроков в истории футбола — Зинедина Зидана. Они едва не подрались прямо на поле — но в итоге сделали это в подтрибунном помещении, как и еще несколько игроков обеих команд.
20 лет спустя на вопрос о том, была ли драка с великим Зиданом дерзостью с его стороны, Карпин ответил:
„Что значит „дерзко“? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня. Что значит „дерзко для меня“? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня — Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны — мне что-то сказать.
Вот твоя ментальность такая. И это надо менять. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину — ну, понимаешь, о чем я сейчас — что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит! А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию — ну Зидан и Зидан. Какой-то футболист сборной Франции“.
Еще один сильный эпизод в карьере Карпина в сборной — легендарный матч против Украины в 1999-м в рамках отбора на Евро-2000. Для гарантированного попадания на чемпионат Европы России была необходима победа — и Карпин забил решающий мяч со штрафного удара. Но из-за нелепой ошибки российского голкипера украинец Андрей Шевченко сравнял счет и оставил Россию за бортом турнира.
Уже полтора года команда Карпина не играла в официальных матчах, а товарищеские встречи начала проводить только в середине 2022-го. Россияне сыграли с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Ираком. Никому не проиграли, но победили только киргизов и иракцев.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Валерий Карпин был одним из первых среди спортивных знаменитостей России, кто высказался против войны: „[У меня есть только] мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали. [Это] единственные мысли, которые меня посещают“. С тех пор тренер сборной России не комментировал политику России. Власти на антивоенное высказывание Карпина не отреагировали.
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